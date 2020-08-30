«الصحة» تبحث تعزيز الابتكار في خدمات الأطفال مع المستشفى الملكي في أستراليا

المصدر: دبي - البيان

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع المستشفى الملكي للأطفال في ملبورن باستراليا تطوير فرص التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة للأطفال، ودور الابتكار في تطوير الخدمات الصحية للأطفال والبحوث الرائدة والبرامج التدريبية، وفق أعلى معايير الممارسات الطبية، بالإضافة لاستقطاب الأطباء الزائرين في التخصصات النادرة، وإفساح المجال أمام بناء شراكة استراتيجية في مجال طب الأطفال.

جاء ذلك في اللقاء الافتراضي الذي حضرته الدكتورة ناريمان الملا القنصل العام للدولة في مدينة ملبورن، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور سلطان شريف مدير مكتب الأطباء الزائرين في الوزارة، ومن جانب المستشفى الملكي للأطفال، كل من جون ستانواي المدير التنفيذي، وجين ميلر مديرة العمليات، وأليسون إيريي المديرة التنفيذية للعلاقات العامة.

وأكد الدكتور يوسف السركال أهمية اللقاء مع المستشفى الملكي للأطفال في ملبورن باستراليا لتباحث فرص التعاون في مجال الابتكار في الرعاية الصحية للأطفال وحلول التقنيات الطبية، في إطار سعي الوزارة للاطلاع على الخبرات العالمية وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال طب الأطفال، بالإضافة للاستفادة من خبرات المستشفى الملكي للأطفال بشأن استقطاب أطباء زائرين لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية النادرة، لما لديها من خبرات رائدة في مجال طب الأطفال منذ 150 عاماً. منوهاً إلى أن بناء علاقات مع مراكز ومؤسسات طبية عالمية يفتح آفاقاً أوسع نحو تحقيق نتائج علاجية أفضل، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية وتعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

كما تطرق الدكتور يوسف السركال إلى المشاريع المبتكرة التي تطبقها الوزارة في مجال طب الأطفال ضمن شبكة مستشفياتها الـ 17، ومن أبرزها مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، على صعيد جراحات القلب المفتوح للأطفال وطب الأجنة والرعاية الصحية للمواليد الجدد، بالإضافة لمشاريع مبتكرة بالتعاون مع معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في المركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن، ومستشفى فيلادلفيا للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع فرق طبية من بيلاروسيا. ومنوهاً إلى نجاح مستشفيات الوزارة بحصد عدد من الجوائز العالمية في مجال المعلوماتية الصحية وإدارة البيانات الصحية.

من جانبه أعرب الجانب الأسترالي عن رغبته بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لبناء علاقات مثمرة وتبادل الخبرات، واستعداده للتنسيق في مشاريع وبرامج عدة في مجال الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها المستشفى الملكي للأطفال، ودعم برنامج الأطباء الزائرين بالاستشاريين الخبراء، مشيراً إلى إطلاعه على المنظومة الصحية في دولة الإمارات، والتي تتمتع بسمعة وثقة عالمية من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية المتطورة.

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