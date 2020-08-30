"صحة دبي" تطلق الخط الساخن عن كورونا للمدارس الخاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم خدمة الخط الساخن المجاني للمدارس 800588 بهدف تحقيق الإستجابة القصوى للرد على أسئلة واستفسارات أولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في كافة المدارس الخاصة بدبي والمتعلقة بفيروس "كوفيد-19"وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة الى مدارسهم .

ويأتي اطلاق هذه الخدمة ضمن مبادرات الهيئة وجهودها المستمرة لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أفرد المجتمع وتوجيههم الى استقاء المعلومة الصحيحة من الهيئة كمرجعية موثوقة ومعتمدة للحصول كافة المعلومات المتعلقة بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والإجراءات الوقائية والإحترازية لتفادي الإصابة بالمرض والتعامل الصحيح مع الحالات التي تم التأكد من اصابتها بالفيروس أو الحالات المشبه بها والإجراءات الاحترازية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي .

وقالت فاطمة الخاجة مديرة إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي إن الخدمة الجديدة ستساهم بشكل فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كغيرها من دول العالم وبما يساهم في تحقيق عودة آمنة للطلبة للانتظام في مدارسهم .

وذكرت الخاجة أن الخط الساخن استقبل يوم أمس أكثر من 700 مكالمة هاتفية من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة بدبي وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام مما يعكس الوعي المجتمعي وحرصه للوصول الى المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي .

من جهة اخرى نظمت هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق العودة الآمنة للمدارس ورشة عمل حضرها 400 مشارك من الطاقم الطبي والإداري وركزت على معايير العيادات المدرسية في المدارس والمنشآت الأكاديمية وألزمت المدارس بتعيين موظف خاص بالصحة والسلامة لمتابعة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الصحية وتدريب الطلبة والكوادر المدرسية عليها .

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