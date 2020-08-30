المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق دليلاً خاصاً لخدماتها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دليلاً خاصاً لخدماتها، والذي سيشكل مرجعاً لتزويد الشباب بمعلومات عن جميع المبادرات والمشاريع التفاعلية التي تطلقها المؤسسة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 70 خدمة، وتعريفيهم بكيفية الاستفادة منها، وبما يسهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنمية العمل الإبداعي لديهم.

ويقدم الدليل شرحاً حول مختلف الخدمات التي توفرها المؤسسة، وطرق الوصول إليها، والمنصة الرقمية المرتبطة بها، وتتضمن الخدمات فرصاً للترشح لعضوية مجالس الشباب، والاستفادة من المساحات في مراكز الشباب وحجزها مثل مختبرات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمرسم، والاستديوهات، ومختبرات الروبوت والمختبرات الرقمية وغيرها من المساحات المصممة وفق أحدث التقنيات، كما تشمل الخدمات التعرف إلى أساسيات العمل الحكومي، وريادة الأعمال، وبناء المسكن والالتحاق بعضوية برامج تنمية القدرات وبناء المهارات.

وتتضمن الخدمات كذلك دورات وبرامج مهنية في مختلف القطاعات، ومشاركات دولية، وتدريباً مهنياً في القطاعين الحكومي والخاص، وفرصاً لأصحاب المشاريع التجارية لإطلاق مشاريعهم التجارية في أسواق الدولة، والاستفادة من خبرة المختصين، بالإضافة إلى الخدمات التي تتعلق بالمشاركة في الحلقات الشبابية، والجلسات التوجيهية، والورش التدريبية، والعمل المشترك على السياسات والمبادرات.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: إن النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب والذي تم اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائم على الاستثمار في طاقات الشباب من خلال بناء شخصية الشباب، وتطوير البيئة المحيطة بالشباب، وتعزيز مشاركة الشباب.

وذكرت المزروعي أن تمكين الشباب في دولة الإمارات مسيرة مستمرة ومتواصلة، ويتم العمل بشكل دائم على إطلاق المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الشباب واحتضان طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم في جميع المجالات، وبما يمكنهم من تحويل هواياتهم ومواهبهم إلى مشاريع رائدة تعزز من خبراتهم وتسهم في خدمة الوطن، الذي يحتاج إلى طاقات وقدرات جميع الشباب لتحقيق رؤيته.

وقالت معاليها: إن دليل خدمات المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة جديدة ومبتكرة بمضمونها وفكرها، حيث إنها ستسهم في تحفيز الشباب للاستثمار في طاقاتهم وحثهم على العمل المستمر لتطوير قدراتهم ومواهبهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تقدمها المؤسسة، والتي تعمل على توفير أفضل الأدوات والتقنيات للارتقاء بمعارف الشباب وخبراتهم وتعزيز مشاركتهم لخدمة المجتمع.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن المؤسسة ومن خلال جميع مبادراتها تحرص على توفير البيئة المثالية والمناخ المناسب للشباب للإبداع والابتكار في جميع المجالات، وفسح المجال أمامهم للتفاعل والتشارك في تبادل الخبرات والمعارف والتعرف إلى فضاءات جديدة من الابتكار، وبما يقود بدوره إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة بفكرها وعملها وخبرتها، منوها بأن المؤسسة الاتحادية للشباب منذ أول يوم عمل لها في يناير 2019، وهي تثابر على تطوير خدماتها وزيادة قاعدة الاستفادة منها لصالح الشباب الإماراتي، وهي تعتبر كافة الشباب جزءاً من فريق عملها».

وأضاف: «مع توسع نطاق عمل المؤسسة الاتحادية للشباب ووجود عشرات المشاريع والمبادرات حرصت المؤسسة على تطوير أدواتها التواصلية للتعريف بمبادراتها ومشاريعها التي تتسم بالطابع التفاعلي والعصري، وذلك من خلال إطلاق دليل يضع بين يدي الشباب الإماراتي باقة متكاملة من المبادرات والخدمات التي يقدمها، والتي يمكن لهم الاستفادة منها حسب اهتماماتهم وتطلعاتهم وبما يسهم في بناء القدرات وتطوير المهارات وصقل المواهب وتعزيز الإبداع وترسيخ الإشراك الشبابي».

وبين أن خدمات المؤسسة الاتحادية للشباب متاحة رقمياً عبر أكثر من 15 منصة رقمية توفر الخدمات على مدار الساعة للشباب، وقال: «الدليل متجدد، ويتم تطويره بشكل مستمر، حيث تم تصميم هذه الخدمات بعد الاستماع والتواصل مع الشباب، والتعرف إلى تطلعاتهم، وهو نتاج عمل تشاركي مع الشباب تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب من خلاله أن يكون قطاع الشباب في دولة الإمارات الأفضل عالمياً، من ناحية الخدمات، ونوعية المراكز الشبابية».

ومن جهتها قالت مها العبيدلي، مدير مكتب المشاريع الخاصة في المؤسسة الاتحادية للشباب: «مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل الشبابي في دولة الإمارات، لمسنا أن هناك حاجة حقيقية لتخصيص دليل عملي يسهل على المستخدمين التعرف إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكيفية الاستفادة منها بطريقة مختصرة وموجزة، كما أنه سيكون واحدة من الأدوات والركائز الرئيسة لتعزيز التواصل مع الشباب، مع الإبقاء على تحديثه ليواكب جميع المبادرات التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب، وتقديم أفضل الخدمات للشباب ووفق أفضل المعايير».

وينقسم الدليل إلى مجموعات متخصصة تشتمل على خدمات مرتبطة بالاستثمار في طاقات الشباب لخدمة الوطن، وخدمات مرتبطة بالإرشاد المهني للشباب، وأخرى مرتبطة بالتمثيل الدولي، والخدمات المجتمعية مثل بناء الأسرة، والمسكن، كما أنه يتيح للشباب الاستفادة من الخدمات المتنوعة وفق احتياجاتهم، وطموحاتهم، وتخصصاتهم.

وسيُمكن الدليل رواد الأعمال من الشباب من الاستفادة من جميع الخدمات المرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخرّيجي الجامعة من التعرف إلى الخدمات المعنية بالإرشاد المهني، كما أنه يوفر للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص الاستثمار في طاقات الشباب من خلال الاستثمار بتطوير الخدمات، وتوفيرها، وتصميم خدمات جديدة للشباب.

ويمكن للشباب والمؤسسات التواصل مع فريق عمل المؤسسة الاتحادية للشباب عبر تطبيق واتساب على الرقم +971 80096884 للشراكة والعمل على إضافة خدمات جديدة ضمن حزمة خدمات المؤسسة الاتحادية للشباب، كما يمكن تحميل دليل خدمات المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال الرابط: https://youth.gov.ae/services

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