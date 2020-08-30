بلدية دبي.. تفتح أبواب حديقة مشرف لهواة رياضة الدراجات الهوائية

المصدر: وام

أعلنت بلدية دبي عن فتح حديقة مشرف أبوابها لهواة رياضة الدراجات الهوائية يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء مجانا.

ويأتي ذلك في إطار خطة البلدية لتوفير مسارات خاصة في حدائقها لهواة الدراجات الهوائية وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية ولتشجيع السكان الآمن على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يذكر أن بلدية دبي وفرت مسار حديقة مشرف المميز لاستضافة راكبي الدراجات الهوائية والذي سيفتح أبوابه يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء لهواة رياضة الدراجات الهوائية على أن تكون أبواب الحديقة مفتوحة لعامة الناس في الاوقات المعلن عنها سابقاً كما هو من دون تغيير.

ودعت بلدية دبي راكبي الدراجات الهوائية لارتداء الخوذة واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائيّة فقط وعدم ركوب الدراجة على مسارات المشاة وعدم السماح بجلوس أكثر من شخص على الدراجة إلا إذا كانت مصممة لذلك واستخدام الاضاءات الأماميّة والخلفيّة خاصة خلال الفترة المسائية مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز