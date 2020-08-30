محمد بن راشد : الحكومة سلطة لخدمة الناس

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن الحكومة سلطة لخدمة الناس ومعيار نجاحها هو قدرتها على تلبية متطلبات الناس.

وقال سموه عبر تويتر: استعرضنا مع وزيرة الدولة لتطوير القطاع الحكومي عهود الرومي خطتها للفترة القادمة..أولوياتنا رفع معدلات رضا المتعاملين..وترشيق الهياكل .. وتبسيط الإجراءات..وتسهيل حصول الجميع على أفضل الخدمات.. الحكومة سلطة لخدمة الناس ومعيار نجاحها هو قدرتها على تلبية متطلبات الناس.

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