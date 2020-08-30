"إسلامية دبي" تعلن عن رفع تعليق الصلاة في المناطق الصناعية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 %

المصدر: وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن رفع تعليق الصلاة في المساجد في المناطق الصناعية والمدن العمالية بالإمارة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 % وذلك بدءا من صلاة فجر اليوم على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.

وجاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية لرفع تعليق الصلاة في المساجد بإمارة دبي.

وتؤكد الدائرة وجوب حرص الجميع أفرادا وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي وباء كورونا.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجددا ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.

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