وفد من مستشفى كينغز كوليدج-لندن يحيي وزيرة شؤون الشباب في يوم المرأة الاماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى وفد من إدارة مستشفى كينغز كوليدج- دبي بمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، لتهنئتها بيوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الامارات في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام في عام 1975.

وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج- دبي إلى أن دولة الإمارات والشباب يفخرون بمعالي الوزيرة المزروعي، التي أصبحت، عندما كانت في الـ 22 سنة من عمرها، أصغر وزيرة في العالم، بعد تعيينها في التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016.

كما أشار إلى أن المزروعي نالت شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد البريطانية، وكانت أول طالبة إماراتية تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي.

وحصلت المزروعي أيضا على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، وعلى شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة نيويورك.

واحتفلت الامارات بعيد المرأة الاماراتية لأول مرة في عام 2015، وذلك تكريما للمرأة الاماراتية على تحقيقها إنجازات غير مسبوقة خلال مسيرتها على مدى الأربعين عاماً الماضية حققت لها مكانتها المميزة بين نساء العالم. وأثبتت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في مختلف مجالات العمل.

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