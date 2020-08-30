رغدة تريم: الإماراتية شريك فاعل في البناء

المصدر: الشارقة - البيان

قالت رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات:«تمكنت المرأة الإماراتية خلال 50 عاماً منذ قيام اتحاد الدولة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية وأصبحت شريكاً رئيساً في تطور المجتمع». وأضافت أن ريادة الإمارات جسدتها عناوين كثيرة من أجملها هو ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تمكين على كافة الصعد حتى غدت رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وشريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني.

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