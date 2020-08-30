رحاب المهيري: المرأة تحظى بدعم كبير

المصدر: دبي- وفاء السويدي

أكدت الإعلامية رحاب المهيري، أهمية الدعم الكبير، الذي تلقاه المرأة الإماراتية من قيادة الدولة، ومن مؤسساتها وهيئاتها كافة، مشيرة إلى أنها شخصياً تلقت الدعم، والتشجيع الكبيرين في بداية مشوارها الإعلامي. وأضافت: «في البداية، لم تكن لديّ الخبرة الكافية في حقل الإعلام، وقد واجهت بعض الصعوبات في مستهل مشواري، خلال العمل في تغطيات إعلامية لمهرجان دبي السينمائي، إذ كان هذا يتطلب مني إنجاز اللقاءات مع الفنانين والمشاهير، ولكن التحفيز الكبير للمرأة في الدولة، ساعد على ظهوري واستمراري، بجانب حرصي على تطوير مهاراتي، عوامل مثلت أساس نجاحي.

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