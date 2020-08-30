الإماراتيات نصف الكوادر الوطنية في «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تشكل المواطنات الإماراتيات نصف الكوادر الوطنية في مجموعة «الاتحاد للطيران»، فيما تبلغ نسبة الموظفات اللواتي يتقلدن مناصب إدارية نحو 36%، مع حرص الناقلة منذ انطلاقها على جذب وتطوير الكوادر الإماراتيات مع تكافؤ الفرص من أجل صنع قادة المستقبل في قطاع الطيران على الصعيد الوطني والعالمي. وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والشراكات في مجموعة «الاتحاد للطيران» لـ «البيان الاقتصادي»، إن الناقلة الوطنية تفخر بوجود الموظفات الإماراتيات اللاتي يتمتعن بالموهبة والطموح في المجموعة، مشيرة إلى أنه خلال فترة تفشي (كوفيد19)، حرصت الموظفات الإماراتيات على دعم العمليات التشغيلية والجهود والمبادرات الإنسانية، كما حرصن على التطوع في مختلف الميادين والقطاعات.

وأضافت : «أثبتن أن المرأة الإماراتية تمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التطور والتنمية، ويشغل كادرنا النسائي من الإماراتيات مناصب متنوعة في مختلف القطاعات منها العمليات التشغيلية، الشحن والهندسة، إلى جانب قطاعات أكثر تخصصاً مثل سياسات الطيران، وطب الطيران والشؤون المالية، وندعو بشكل دائم النساء للانضمام إلينا في مسيرتنا لضمان التوازن بين الجنسين في مختلف قطاعات أعمالنا، ونتمنى أن نلهم الكثيرين للانضمام إلينا في مسيرتنا النشيطة نحو المستقبل». وأشارت إلى النمو الكبير في أعداد الإناث العاملات بالمجموعة، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في رفد المجموعة بالكفاءات. ونستعرض في السطور التالية جهود مجموعة كبيرة من المواطنات الإماراتيات العاملات في «الاتحاد للطيران» ودورهن في تعزيز أنشطة وعمليات الناقلة.

رشا المسلمي

التحقت رشا سعيد المسلمي، بالمجموعة عام 2012 كطيار متدرب، وهي اليوم، مساعد طيار أول على طائرات بوينغ 787، وخلال الجائحة تطوعت لمساعدة الفريق الطبي، وعملت بشكل مباشر مع الطواقم المتأثرة بالجائحة، ومع بدء تسيير رحلات الإجلاء وشحن المساعدات الإنسانية، لبّت رشا النداء وانطلقت للأجواء.

فاطمة المهيري

التحقت فاطمة المهيري للعمل في 2010، وهي الآن مدير مكاتب الشركة في فرنسا منذ ثلاث سنوات، من مسؤولياتها وضع خطط استراتيجية للمبيعات، وتقوم بدور الممثل للشركة في الخارج لضمان التواصل المستمر وكفاءة التعاون مع الشركاء.

زهرة البلوشي

التحقت الدكتورة زهرة محمد أحمد البلوشي، بالمركز الطبي في أكتوبر 2015، كطبيبة متخصصة في طب الأسرة، لتنضم العام الماضي إلى الفريق الطبي في عيادة طب الطيران. وتُقدّم الرعاية الطبية للطواقم الجوية. كما أنها مسؤولة عن تجديد رخص الطيران للطيارين وأفراد الضيافة.

غادة الحضرمي

انضمت الدكتورة غادة الحضرمي، للمركز الطبي في 2016، وهي عضو في لجنة الصحة والسلامة، ومسؤولة عن صحة ورفاهية الموظفيين. ومع إنشاء عيادة (كوفيد19)، أصبحت تجري الفحوصات والتقييمات للمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

إيمان اليحيائي

الدكتورة إيمان اليحيائي، استشارية متخصصة في طب الأسرة. التحقت بالمركز الطبي في 2016. وتقدم الرعاية الصحية والاستشارة الطبية لكافة الأعمار، ولديها خبرة تزيد على 12 سنة في علاج المشاكل الصحية وتقديم الدعم النفسي.

بدرية المزروعي

التحقت بدرية المزروعي بالاتحاد للطيران في 2016، وتتولى منصب رئيس خدمة العملاء. من مسؤولياتها مناولة مختلف العمليات التي تنطوي على توفير الخدمات وإدارة الرعاية الذاتية والرعاية الاستباقية، وجودة العمل في مركز الاتصال.

أسماء المهيري

انضمت أسماء المهيري إلى الاتحاد للطيران في 2015. وظيفتها الأساسية في قسم شؤون سياسات الطيران، دعم وتعزيز مصالح وخطط التشغيل الخاصة بالمجموعة في اتفاقيات النقل الجوية الثنائية التي تبرمها الإمارات في الطيران المدني والدولي.

عبير النقبي

انضمت عبير النقبي، لأسرة الاتحاد للطيران في 2015، بصفتها مراقب جودة. وبفضل عملها الجاد وأدائها المتفوق تمت ترقيتها لمنصب مراقب أول للجودة.

عليا الشامسي

بعد إتمامها المرحلة الثانوية التحقت عليا الشامسي ببرنامج الاتحاد للطيران الهندسي لصيانة الطائرات، حيث بدأت دراستها وهي في سن السابعة عشرة. اختيارها لهذا المجال كان نابعاً من رغبتها الكبيرة في إثبات نفسها والتأكيد على أن دور المرأة لا يقتصر على قيامها بالأعمال التقليدية المتعارف عليها بل هي قادرة على الوصول لآفاق جديدة وغير مسبوقة.

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