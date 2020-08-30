عيسى عطايا: دورهن مؤثر في التخطيط

المصدر: الشارقة-البيان

أكد عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، المطور لمشروع الممشى، و 06 مول في الشارقة، أن المرأة الإماراتية، لعبت دوراً مؤثراً على صعيد التخطيط والإشراف والتنفيذ، في كل ما حققته الإمارات من إنجازات فارقة، على صعيد التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، وها هي تواصل مسيرتها المباركة، بدعم القيادة الرشيدة، لتصل الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في كل المجالات.

وأضاف أن شعارالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، يعطي دلالة خاصة، على الدعم الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية في كل زمان ومكان.

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