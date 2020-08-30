23 ألف سيدة أعمال في الإمارات يدرن مشاريع بـ 50 مليار درهم

المصدر: الشارقة - البيان

نوه عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بالدعم المطلق الذي تتلقاه المرأة من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المرأة في الإمارات تتبوأ نسبة 66% من الوظائف الحكومية، 30% منها في الوظائف القيادية، كما بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 23 ألف سيدة، يدرن استثمارات تقارب 50 مليار درهم، في حين أن أكثر من 70% من طلبة المدارس والجامعات في البلاد من النساء، وهذا يدل على رغبة المرأة الإماراتية في الإقبال على العلم بوصفه الطريق إلى المستقبل».

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