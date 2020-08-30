23 ألف سيدة أعمال في الإمارات يدرن مشاريع بـ 50 مليار درهم
نوه عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بالدعم المطلق الذي تتلقاه المرأة من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المرأة في الإمارات تتبوأ نسبة 66% من الوظائف الحكومية، 30% منها في الوظائف القيادية، كما بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 23 ألف سيدة، يدرن استثمارات تقارب 50 مليار درهم، في حين أن أكثر من 70% من طلبة المدارس والجامعات في البلاد من النساء، وهذا يدل على رغبة المرأة الإماراتية في الإقبال على العلم بوصفه الطريق إلى المستقبل».
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