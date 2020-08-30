دور محوري للنساء في الإنتاج بالدولة

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

أكدت خديجة النعيمي، أول إماراتية تترأس فريق جودة الإنتاج في شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الدولة، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 ورؤية مئوية الإمارات 2071، حيث يستهدف محور المجتمع الاستثمار في كافة الكفاءات الوطنية من رجال ونساء وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات كافة.

وذكرت أن هذا اليوم يحتل مكانة خاصة في قلبها، حيث إنه يركز على الإنجازات العظيمة للمرأة في جميع القطاعات ويشجع النساء كافة على التميز في العمل وتحقيق الإنجازات. يدل يوم المرأة الإماراتية على مدى تقدير المرأة في الإمارات ومدى أهمية جهودها في التقدم الذي تشهده الدولة. أما بالنسبة لشركة «فيوليا»، فإنها تحتفي بهذا اليوم من خلال تسليط الضوء على العمل الاستثنائي للموظفات فيها، وعلى مسيرتهن المهنية في المجال التقني في سبيل خدمة المتطلبات الأساسية في الدولة.

وقالت: «لكوني امرأة إماراتية تعمل في مجال يسيطر عليه الذكور يمكن أن يشكل تحدياً إلى حد ما، خاصة أن الكثير من محطات الصرف الصحي موجودة في مناطق نائية، لذلك أقضي معظم وقتي في ميادين العمل. قد يكون هذا صعباً، لكوني امرأة إماراتية، ولديّ العديد من المسؤوليات في المنزل».

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