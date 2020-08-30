سعود المزروعي: الإماراتية لا تعرف المستحيل

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لابنة الإمارات وتقدير لإنجازاتها وعطائها، مشيراً إلى أن المكتسبات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعيد المحلي والعالمي، هو تجسيد حقيقي لطموحها الذي لا حدود له وتصميمها وإرادتها التي لا تعرف المستحيل، وهو انعكاس لجهود القيادة الرشيدة التي راهنت عليها منذ قيام الاتحاد، فأولتها ثقة كبيرة دافعة بمسيرتها للأمام إيماناً بقدراتها وعطائها.

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