خبراء يدعون لتأسيس مظلة لتنسيق العمل وتسريع تطوير لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

نظم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مؤخراً ندوة دولية عن بُعد تحت عنوان: «علاج دولي مضاد لفيروس كوفيد 19: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم»، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الصحي وصناعة اللقاحات والأدوية من الإمارات ومنظمة الصحة العالمية وأمريكا وروسيا وإسرائيل، تناولوا خلالها طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير علاج لـ«كوفيد 19»، وضرورة العمل على توحيد هذه الجهود، من أجل تسريع الوصول للقاح لهذا الوباء، الذي لا يزال يشكل واحداً من أخطر الأزمات الصحية، التي تواجه العالم في العصر الحديث.

وقد أدار فعاليات هذه الندوة الدكتور زياد يعقوب نجار، مدير العمليات الإقليمي لدى «فيزاميد الألمانية لحلول الرعاية الصحية»، ومستشار سابق لدى منظمة الصحة العالمية وخبير في الصحة العامة. واستهلت الندوة فعالياتها بورقة علمية للدكتورة جِل هورويت، المديرة التنفيذية للعمليات الاستراتيجية لدى مختبر المناعة الجزيئية في جامعة «روكفلر» بالولايات المتحدة تحت عنوان: «استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة» في علاج «كوفيد 19» والوقاية منه. وأوضحت الدكتورة كيف يعمل فيروس «كورونا» المستجد وأوجه الشبه والخلاف بينه وبين الفيروسات الأخرى التي تصيب الإنسان.

أما الدكتور ديفيد زِغدون، المدير التنفيذي لشركة ميغفاكس، ميغال- معهد الجليل للبحوث من إسرائيل فقد ألقى في ورقته التي حملت عنوان: «لقاح الوُحيدات الفموي لعلاج كوفيد 19» الضوء على دور اللقاح الفموي MigVax-101 في علاج «كوفيد 19».

وذكر الدكتور أن هذا اللقاح يحفز ثلاثة أذرع للاستجابة المناعية، بما فيها المناعة المخاطية، والمناعة المنهجية، والمناعة الخلوية، لافتاً في هذا الخصوص إلى أنه تم استخدام لقاح إنفلونزا الطيور كونه أساساً لتطوير هذا اللقاح.

وتناولت الدكتورة ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، في ورقتها دور ممثلي منظمة الصحّة العالمية الدبلوماسيين باعتبارهم ميسِّرين للجهات المنظِّمة والوزارات والمصنِّعين، مؤكدة أهمية الدور، الذي تقوم به مكاتب منظمة الصحة العالمية الإقليمية في دعم أجندات البحث والتطوير في الدول التي توجد فيها.

تطورات

تحدثت الدكتورة نوال الكعبي، استشارية الأمراض المعدية، ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس «كورونا»، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية بدولة الإمارات عن تطورات المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاحات «كوفيد 2» المعطلة المفعول.

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