بوشهاب: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أنقذت حل الدولتين

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

تحت عنوان «سلام في الشرق الأوسط»، أفردت صحيفة «بوليتيكو» المتخصصة بالشؤون السياسية تصريحاً لمحمد عيسى بو شهاب سفير الإمارات في بروكسل، حول معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، حين قال إنها «أنقذت حل الدولتين».

وأوضح السفير أن المعاهدة التي جاءت كثمرة تعاون ووساطة أمريكية لإنشاء علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل أسهمت في «نزع فتيل قنبلة موقوتة».

ونقلاً عن موقع الصحيفة الأمريكية السياسية، قال بو شهاب إن تعهد إسرائيل بعدم الاستمرار في ضمها للأراضي بالضفة الغربية هو ضمانة عامة تتيح إمكانية البدء بالمحادثات مجدداً، بشكل جدي، بشأن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، قائلاً: «لقد أزاحت دولة الإمارات العربية المتحدة عقبة كبيرة من على الطاولة». لقد قدمت الإمارات خدمة لأوروبا من خلال إبرام معاهدة (طويلة الأمد) من المحتمل أن تفتح نافذةً لمحادثات سلام جديدة بين إسرائيل وفلسطين تهدف إلى «الحل الوحيد القابل للتطبيق»، ألا وهو حل الدولتين.

وأردف بو شهاب: «لقد جربنا هذا لعقود حتى الآن، ولم يكن لدينا أي اتصال أو علاقات (مع إسرائيل)، لكننا لم نشعر أن ذلك أسفر عن النتائج التي كنا نأملها، وبالتحديد تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين». وأشار إلى إن العواصم الأوروبية لديها الآن فرصة للضغط من أجل السلام.

وأشار بو شهاب الذي هو أيضاً سفير دولة الإمارات لدى لوكسمبورغ، إلى تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي رحب بالاتفاقية كإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بأكمله يدعم المعاهدة.

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