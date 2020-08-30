جواهر القاسمي: التنمية الاجتماعية بالشارقة نتيجة لعمل مؤسساتي مشترك

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أن التنمية الاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة وما لها من آثار إيجابية في مختلف نواحي الحياة وأفراد المجتمع جاءت نتيجة لعمل مؤسساتي مشترك بدأ منذ ما يزيد على 40 عاماً بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وجه بضرورة قيام مؤسسات تحتضن طموحات أبناء المجتمع في الإمارة وتعبر عنها في مختلف المجالات.

جاءت تصريحاتها خلال حوار أدارته صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في منتدى «نحن» والذي نظمه «عن بعد» المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالتعاون مع مركز ريادة - الذراع التعليمية للمؤسسات التي تعمل تحت قيادتها.

قوى عاملة

وجمع المنتدى القوى العاملة في المؤسسات البالغ عددها 33 مؤسسة تخدم أربعة قطاعات مجتمعية تقوم بتنمية مواهب وقدرات الأطفال واليافعين والشباب والارتقاء بالمجتمع وتقديم الإرشاد الأسري وخلق بيئة جاذبة وداعمة للمرأة إضافة إلى تعزيز العمل الخيري والإحسان.. إلى جانب مشاركة خبراء ومختصين سلطوا الضوء على جوانب مختلفة من منهجية تطوير العمل المؤسسي بما يشمله من قيم وأدوات ومناهج وغايات إلى جانب وضع خريطة طريق عملية لتعزيز جهوزية المؤسسات لتبني هذا النهج وتطبيقه في استراتيجياتها وخططها وممارساتها اليومية.

وقالت الشيخة جواهر القاسمي: منذ بداية مسيرة إمارة الشارقة أدركت أهمية وجود مؤسسات تحتضن النساء والفتيات والأطفال في الإمارة وتمهد لهن الطريق نحو الشراكة في نهضتها وازدهارها فكانت البداية بتأسيس نادي المتنزه في الشارقة بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حيث اجتذب النساء والفتيات من مختلف الأعمار ووضع برنامجاً ثقافياً ورياضياً وترفيهياً حيث شهد إقبالاً كبيراً وكان نواة تأسيس نادي سيدات الشارقة وهو ما عزز الحضور المتميز للمرأة في مشهد الشارقة التنموي.

تخصصات

وحول تنوع تخصصات المؤسسات في إمارة الشارقة.. أشارت إلى أن نهضة المجتمعات تحتاج لوجود مؤسسات تعنى بمختلف الفئات الاجتماعية من جميع الأعمار لترعى شؤونهم واحتياجاتهم وتمهد الطريق لهم نحو المساهمة في الارتقاء بمجتمعاتهم وبشكل خاص الأطفال.. لافتة إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة يهتم بهم وبسبل توفير مصادر المعرفة والتعلم المستمر خارج إطار المؤسسة الأكاديمية ويوجه نحو إشراكهم مبكراً في صنع القرارات التي تحدد مساراتهم المستقبلية.

وعبرت عن أملها أن ترى المزيد من أبناء وفتيات الشارقة في مواقع الريادة الفكرية والعلمية على المستويين المحلي والإقليمي في المستقبل القريب.. موجهة دعوة لكل مواطن ومقيم إلى أن يساهم في رقي وازدهار الشارقة عبر توجيه ممارساتهم الاستهلاكية نحو دعم المنتج المحلي ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمحال التجارية ومراكز التسوق في الإمارة.

وأضافت: كل مواطن ومقيم في الشارقة يتمنى المزيد من الارتقاء والتقدم لهذه الإمارة التي تحتضنه ولكن النتائج لا تتحقق بالأمنيات بل بتكامل الأدوار بين الجميع وبشغف كل فرد في أن يترك بصمته في مسيرتنا نحو مستقبل نرى فيه المزيد من ثمار الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة.

4 محاور

جمع منتدى «نحن» كافة كوادر المؤسسات التي تعمل تحت قيادة الشيخة جواهر القاسمي ويستضيف من خلاله خبراء ومختصين من أجل تسليط الضوء على تعزيز أدوات تطوير العمل من قيم ومناهج في ثقافة عمل المؤسسات عبر مناقشة أربعة محاور رئيسة وهي محور «مبادئنا» ويبحث مفهوم القيادة بالتراحم ومحور «غاياتنا» وهو العائد الاجتماعي للاستثمار ومحور «بياناتنا» ويبحث أهمية البيانات والإحصاءات في رسم الخطط وبيان الأثر ومحور «أدواتنا» وهو تكنولوجيا المعلومات والبيانات وكيفية توظيفها لوضع خطط المؤسسات وبرامجها.

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