تخريج 1800 مشارك في برامج صندوق الوطن الصيفية

المصدر: أبوظبي- وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن حفل تخرج افتراضياً، نظمه الصندوق لجميع المشاركين في البرامج الصيفية لمبادرتي «موهبتنا» و«المبرمج الإماراتي»، اللتين شارك فيهما أكثر من 1800 طالب وطالبة من مدارس الدولة.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن والجهات والشركات الداعمة لهذه المبادرات والبرامج، التي تأتي ضمن استراتيجية صندوق الوطن الرامية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة ببناء الكفاءات المواطنة، وإعداد جيل من المواهب والمبدعين والقادة في المستقبل بشتى المجالات.

وفي كلمته إلى الحفل رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالطلاب المشاركين ببرامج «موهبتنا» وبرامج «المبرمج الإماراتي»، التي يقوم «صندوق الوطن» بتنفيذها للطلبة والطالبات في كل ربوع الدولة، مؤكداً أن تكريمهم في هذا الحفل يفرض عليهم مسؤولية الحفاظ على النجاح والتفوق والسير قدماً إلى الأمام، في إطار توقعات عالية للأداء والإنجاز في المستقبل، داعياً الجميع لأن يكونوا دوماً نماذج تحتذى في العمل الجاد والتطوير النافع في المجتمع والوطن.

مواهب

وقال معاليه: «إن البرامج التي أطلقها الصندوق إنما تؤكد أن تنمية مواهبكم ورعاية المتفوقين منكم، والاحتفاء بالابتكار والإبداع التقني لديكم إنما هي أمور أساسية تسهم في تطوير أسلوب الحياة وتطوير طبيعة المجتمع ذاته، بل هي كذلك مجالات مهمة تتيح أمامكم فرصاً كثيرة، يستطيع كل منكم منها وبها أن يحقق الفائدة لنفسه والخير لوطنه والازدهار لعالمه».

وأضاف معاليه: «أدعوكم أيها الخريجون والخريجات إلى أن تكونوا دائماً على قدر ما يتوقعه المجتمع منكم أداء والتزاماً وجدية، وأن تقتنعوا دائماً بأن الخامل ليس له وجود بيننا وأن الإنسان الموهوب والجاد والمثابر هو الذي يحقق لنفسه الامتياز والتميز ويحقق لوطنه العزة والتقدم والنماء»، أشير إلى ذلك راجياً أن تتأكدوا أن دولتكم العزيزة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر وسعاً في مساعدتكم على تحقيق أهدافكم، والتي هي أساساً منبثقه عن أهداف الوطن ومصالحه العليا على طريق التنمية البشرية الشاملة والمتكاملة.

ورحب معاليه بالآباء والأمهات وأفراد الأسر والخريجين والخريجات وكل الضيوف الذين شاركوا في الاحتفال، مشيداً بالإسهامات المتعددة والدعم المتواصل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبرامج العمل في صندوق الوطن، كما أشاد بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي كان له فضل كبير في رئاسة الصندوق في الفترة السابقة وفي إطلاق هذه البرامج ومتابعة تطورها على أكمل، كما أشاد أيضاً بالمؤسسات الوطنية، التي ترعى هذه البرامج بكرمٍ وسخاء وهي الدار العقارية، ومجموعة علي وأولاده، وإعمار العقارية، وأدنوك.

تعاون

وأعرب معاليه عن سعادته بما يشهده في هذه البرامج من تعاون مثمر ومفيد مع جامعة جونز هوبكنز، وجامعة ستانفورد، وكذلك مع برامج البعثات في الدولة، وهو ما يسهم بشكل واضح في تحقيق سمعة طيبة لهذه البرامج، مثمناً تعاون وجهود كل الجامعات والمؤسسات التي تسهم في تنفيذ هذه البرامج على هذا النحو الجيد.

من جانبه أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بتخرج منتسبي برامج مبادرة «موهبتنا» ومبادرة «المبرمج الإماراتي»، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه هذا البرنامج الواعد في خلق جيل من الموهوبين والمبرمجين الإماراتيين القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي، الذي يشهده العالم، والمؤهلين لوظائف المستقبل.

ومن جانبه بارك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم لأولياء الأمور تخرج أبنائهم من الدورات الصيفية المهمة، التي يعقدها صندوق الوطن، والذي أسس لرعاية الطلبة الإماراتيين الموهوبين من خلال إسهامات رجال الأعمال والشركات الوطنية والجهات المشاركة في تنفيذ البرامج.

مهارات

تهدف مبادرة «المبرمج الإماراتي» إلى خلق جيل من المبرمجين الإماراتيين عبر تزويدهم بمهارات أساسية ومتقدمة في لغة البرمجة، حيث تم تخريج 404 مشاركين في برنامج الربيع في المستوى الثالث والمتقدم للفئتين العمريتين 10-7 سنوات و14-11 سنة من مختلف إمارات الدولة، والذي ينظمه الصندوق بدعم من شركة الدار العقارية.

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