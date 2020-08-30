مساعدات طبية من الإمارات إلى كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات ثالثة تحتوي على 16.5 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وقال عمار البريكي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في نور سلطان: في ظل حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع كازاخستان، يأتي إرسال طائرة المساعدات الثالثة اليوم لتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود العاملين في القطاع الصحي على مواجهة الجائحة. وأضاف البريكي: على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تم تسيير طائرتي مساعدات طبية لكازاخستان تحملان 20.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت 25 جهاز تنفس ومختلف المستلزمات الطبية والوقائية، استفاد منها أكثر من 20 ألفاً من الكوادر الطبية بطريقة مباشرة.

من جهته توجه ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بجزيل الشكر والتقدير العميق لقيادة دولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها وتشمل الإمدادات والمستلزمات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في كازاخستان على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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