«تكافل شرطة دبي» يقدم 753 مساعدة إنسانية بـ5.8 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس المجلس، الاجتماع الدوري للصندوق.

واستعرض العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، أمين سر المجلس، أهم الأعمال التي قام بها صندوق التكافل الاجتماعي من بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث قام الصندوق بمساعدة 753 حالة بمبلغ قدره 5 ملايين و859 ألفاً و800 درهم، تنوعت بين مساعدات لحالات تعرضت لكوارث طبيعية، ودفع رسوم دراسية، وكسوة عيد، ومساعدات لأصحاب الهمم، وشراء أجهزة إلكترونية «آيباد» لتمكين أبناء الموظفين من التعلم عن بعد، وغيرها.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الإنسانية والاجتماعية، والطلبات التي تقدم بها موظفو شرطة دبي لمساعدتهم على تغطية الحالات الإنسانية التي يتعرضون لها، إضافة إلى مناقشة الخطة التسويقية الداخلية للصندوق.

ورحب معالي المري بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية الصندوق في مساعدة الموظفين المحتاجين وتوفير احتياجاتهم سريعاً، والخروج بمبادرات مستمرة بهدف إسعاد منتسبي شرطة دبي، موضحاً أن الصندوق استطاع أن يلعب دوراً مهماً وكبيراً في مساعدة منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين منذ إنشائه عام 1989، الأمر الذي ساهم في رفع وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي، وإسعاد الموظفين ورفع نسبة الرضا الوظيفي لديهم، وحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية في العمل.

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