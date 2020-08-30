«أبوظبي القضائية» تنظم ندوة عن المنازعات العمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع المحكمة العمالية، ندوة عامة وعدداً من ورش العمل النقاشية المصاحبة لها حول موضوع إشكاليات المنازعات العمالية للعاملين بالشركات شبه الحكومية، وذلك باستخدام أسلوب حلقات الجودة الشاملة للتدريب القضائي في النزاعات العمالية، عبر منصة التعليم والتدريب عن بُعد.

ويأتي تنظيم الندوة عبر منهجية وآليات جديدة للتدريب القضائي من خلال حلقات الجودة الشاملة وورش العمل النقاشية والحوار التفاعلي، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف إثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورها في مواجهة الحالات القضائية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية وامتلاك نهج متوازن لحل النزاعات وصولاً إلى تحقيق عدالة ناجزة.

وتناولت الندوة الإشكاليات المطروحة لتوحيد الاتجاهات القضائية عبر حوار هادف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز