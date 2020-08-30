وزارة تنمية المجتمع تطبّق منصة «خطة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع بدء تطبيق منصة «خطة» بالتعاون مع شركة «ينمو» بالمملكة العربية السعودية، وبإشراف شركة «ابتكار» لحلول تكنولوجيا التعليم، وذلك ابتداء من العام الدراسي الجديد 2020/‏2021، في إطار البرامج والخطط التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب الهمم وذويهم خلال فترة جائحة كورونا «كوفيد 19» وما فرضته من تغيير في أنماط التعليم.

كما أعلنت الوزارة بدء تدريب جميع المنتسبين للمراكز التابعة للوزارة على استخدام المنصة، منذ مطلع الشهر الحالي استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق بشكل مختلف نظراً لتداعيات جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن تسهل منصة «خطة» من تجاوز عقبة تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، ودعم ذويهم عن بُعد، من خلال تطوير برامج تربوية وتأهيلية يسهل مشاركتها مع الأسرة ليتم تنفيذها في المنزل.

وتهدف منصة خطة إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، حيث تتيح خدمات المنصة للممارسين في مراكز أصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة، تحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط تعليمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، إضافة إلى التواصل مع الأسرة وتفعيل دورها.

سعي

وفي هذا الإطار قالت وفاء سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة بتعاونها المشترك مع شركة منصة ينمو، فهي تؤكد سعيها الجاد في تحقيق وتعزيز محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. بدوره أعرب الدكتور فهد النمري الرئيس التنفيذي لشركة «ينمو»، عن سعادته بهذا التعاون وقال: إن تبنّي الوزارة منصة خطة لأصحاب الهمم يعد تطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية والمهنية التي تساهم في ترشيد الدعم والإشراف واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

وقال وسيم قدورة مدير تطوير الأعمال في شركة ابتكار لحلول تكنولوجيا التعليم الشريك المحلي لشركة ينمو: تتوافق المنصة مع متطلبات وتحديات العصر، التي تمكّن من بناء خطة تعليمية فردية باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

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