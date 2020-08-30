دبلوم مهني لتعزيز مهارات أخصائيي تجربة المدينة الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية بالتعاون الوثيق مع جامعة دبي ومعهد دبي للتصميم والابتكار عن إطلاق الدبلوم المهني لتصميم الخدمات الرقمية وتقديمه حصرياً لـ «أخصائيي تجربة المدينة الذكية»، الذين أعلن عنهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في ديسمبر 2019 بهدف تحسين تجربة الناس الذكية بإمارة دبي وتعزيز دور أخصائيي تجربة المدينة الذكية. ويهدف الدبلوم إلى تعريف المشاركين بأفضل الآليات والممارسات الرقمية الحديثة بما يلبي تطلعات دبي بالارتقاء بالتجربة الرقمية للمدينة الذكية.

كما يهدف الدبلوم إلى دعم وتمكين أخصائيي تجربة المدينة الذكية بأفضل الأدوات والمنهجيات التي ستساهم في رفد منظومة التحول الرقمي والسعي لتحقيق أهداف المدينة الذكية. كما سيسلط الدبلوم الضوء على آليات استخدام التقنيات الحالية والناشئة، التي ستساعد بشكل مباشر في التحسينات المستمرة في عدة مجالات في المدينة كالاقتصاد والبيئة وجودة الحياة الرقمية في دبي. ويندرج هذا الدبلوم ضمن برنامج «تصميم المدن» أحد برامج ومشاريع أجندة السعادة.

ويعقد الدبلوم الأول من نوعه في المنطقة وفي نطاق المدن الذكية، خلال الفترة ما بين الأسبوع الأول من سبتمبر والأسبوع الأول من نوفمبر 2020، ويضم 35 مشاركاً من 27 جهة حكومية وشبه حكومية ومن القطاع الخاص في دبي. ويعتبر هذا الدبلوم معتمداً من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبر الإنترنت بالتعاون مع جامعة دبي ومعهد دبي للتصميم والابتكار.

ومن جهته، قال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية: «تلعب دبي الذكية دوراً محورياً في قيادة عملية التحول الذكي والرقمي في دبي كما تلتزم بتقديم كافة السبل والممكنات لدعم قطاع التعليم بهدف خلق تخصصات وبرامج جديدة تتماشى مع متطلبات المدن الذكية والتحول الرقمي». من جهته قال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن تركيز هذا البرنامج على التقنيات الرقمية وعناصر التصميم وأساليب البحث وتحديث الخدمات هو نهج جديد ومفيد لتعليم التقنيات الناشئة والحديثة.

وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «يسعدنا التعاون مع دبي الذكية وجامعة دبي لتطوير هذا المنهاج لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارات، وقدرتنا على ابتكار حلول مناسبة في الوقت المناسب».

4 وحدات

وينقسم دبلوم «تصميم الخدمات الرقمية» إلى أربع وحدات تعليمية بالإضافة إلى مشروع تخرج يجمع الدروس المقدمة خلال الدبلوم من أجل تحويلها إلى مشروع واقعي.

موضوع

سيُطلب من كل مشارك بمشروع التخرج في الدبلوم المهني اختيار موضوع المشروع من مجموعة محددة مسبقاً في بداية الدبلوم. وبإمكان المشاركين العمل بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، والذي سيخضع لتقييم من محاضري الدبلوم، وذلك بهدف تطبيق ما تعلموه خلال الدبلوم على مشروع قابل للتطبيق. وبعد الانتهاء من الدبلوم الذي يندرج ضمن برنامج «تصميم المدن» أحد برامج ومشاريع أجندة السعادة، سيكون أخصائيو تجربة المدينة الذكية قد اكتسبوا منظوراً جديداً للخدمات الرقمية، والذي سيسهم في تحسين تجربة الخدمات الرقمية في دبي من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي المستمرة.

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