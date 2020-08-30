بلدية العين تنفذ مشاريع بـ600 مليون درهم

المصدر: العين - وام

نفذت بلدية مدينة العين خمسة مشاريع رئيسية لتطوير شبكة الطرق بتكلفة وصلت إلى 600 مليون درهم خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وشملت المشاريع استحداث وتطوير 13 تقاطعاً، وتحويل دوارين إلى أنفاق مع تقاطع إشارات ضوئية، وتطوير نفقين قائمين من خلال تطوير الدوار العلوي إلى تقاطع إشارات ضوئية وتحويل 8 دوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية واستحداث تقاطع إشارات ضوئية بالتعاون مع الجهات المعنية بمدينة العين.

ويهدف استخدام التقاطعات في المدينة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لمستخدمي الطرق، وتعزيز تكامل الحركة المرورية على شبكة الطرق المحلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لها والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع. ويعد نفق عشارج الجديد الذي نفذته البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) والذي افتتح 4 أغسطس الجاري من التقاطعات ذات المستويين، وبلغت تكلفة إنشائه 183 مليون درهم خلال 8 أشهر ويشتمل على مماش بطول 16 كم ومسارات للدراجات الهوائية بطول 10 كم، مع تزيين الجزر المحيطة بالنفق بالزراعات التجميلية التي وصلت إلى 73.860 متر مربع، مع استخدام إنارة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة تعمل بنظام LED.

وأكد المهندس ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية أن البلدية قامت منذ 2017 بتطوير الدوارات الرئيسية في المدينة إلى تقاطعات وهي دوار المرخانية وعشارج وسلطان بن خليفة والافلاج والجاهلي والقصر والغزلان وزايد الخير ومسجد هزاع والأهلية والخبيصي والمحطة وتم استحداث تقاطع جامع الشيخ خليفة.

وأضاف أن استخدام التقاطعات يندرج ضمن متطلبات خطة البلدية في تطوير الطرق من خلال توفير وتطوير شبكة طرق متكاملة وآمنة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتطور العمراني، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة وتحقق أهداف البلدية في إرساء شبكة طرق متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة البنية التحتية وترفع من جودة الطرق.

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