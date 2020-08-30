شرطة دبي تطلق حملة «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي - البيان

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، اليوم الأحد حملة «يوم بلا حوادث» التوعوية، والهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث.

وأعلنت القيادة أن الحملة التي حققت نجاحاً منقطع النظير خلال العامين الماضيين، و«صفر» في أعداد الوفيات والإصابات، و50% انخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي، ستحمل هذا العام شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً». وأكد العقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم، بلا حوادث. وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة وبناء على النتائج الإيجابية تلك تواصل شرطة دبي إطلاقها والتذكير بأهمية أن يكون العام الدراسي للطلبة بلا حوادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز