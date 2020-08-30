أحمد بن صقر: إنجازات مبهرة ونجاحات متميزة

المصدر: رأس الخيمة - وام

قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بما حققته على الصعيدين المحلي والعالمي من إنجازات مبهرة ونجاحات متميزة وننظر اليوم بكل فخر واعتزاز إلى دور المرأة الإماراتية التي أثبتت وبجدارة كفاءتها في شتى المجالات ووصولها إلى أعلى المراتب».

وأضاف أنه لم تقتصر إنجازاتها على الوظائف أو المناصب التقليدية، بل واصلت ابنة الإمارات كفاحها في تطوير قدراتها وتسخير طاقاتها التي مكّنتها من رفع راية الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والحياتية وما تندرج تحتها من مجالات لا تعد ولا تحصى.وأكد أنه لا يمكن أن ننسى أن نجاحات المرأة الإماراتية ما هو إلا نتاج الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة.

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