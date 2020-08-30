دعاء حسن: تميز في المهام الميدانية

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت دعاء حسن، مدير أول موارد بشرية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «كامرأة إماراتية، أؤمن بأن الإمارات تمكنت من تحقيق التغيير المنشود وتحولت إلى نموذج يُقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد المساواة بين الجنسين، وقد حرصت الشركة على مد النساء بكافة سبل الدعم والتمكين التي جعلتهن قادرات على التميز في المهام الميدانية وإدارة المشاريع والمشاركة بدور فاعل في فريق قيادتها العليا». ولم تكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون الدعم المتواصل الذي قدمته قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة التي وفرت للمرأة الإماراتية فرصاً ثمينة لتحقيق الازدهار في ميادين الأعمال.

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