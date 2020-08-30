331 مواطنة يسهمن في مسيرة نمو وتطوير «إينوك»

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، أن عدد الموظفات المواطنات في المجموعة يصل إلى 331 موظفة تعملن في كل قطاعات المجموعة، وذلك من إجمالي عدد النساء في إدارة المجموعة الذي يبلغ 469 موظفة.

وقال الفلاسي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن المواطنات في المجموعة تؤدين دوراً جوهرياً في مسيرة نمو وتطوير الأعمال، وهو ما يبدو جلياً في تبوئهن مناصب قيادية مهمة ضمن جميع الأقسام، بما في ذلك إدارة التدقيق، وإدارة الامتثال وأخلاقيات العمل، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محافظ الأعمال، وإدارة الاستدامة، والعديد من الوظائف الأخرى ضمن جميع أقسام ووحدات أعمال المجموعة.

وأضاف: «يبرز جلياً نجاح خطط إينوك على هذا المستوى في النمو المستمر بأعداد النساء الإماراتيات ضمن كوادر المجموعة، وحرصها المستمر على منح الكوادر النسائية الفرص العادلة والبرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة، لتمكينهن من تحقيق النجاحات التي تتطلعن إليها على المستويين المهني والشخصي، ومن أبرز المناصب القيادية التي تشغلها مواطنات مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ومدير أول - الاتصال الحكومي والبروتوكول، ومدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ، ومدير إدارة التدقيق الداخلي والالتزام بأخلاقيات العمل».

حلول مبتكرة

ونوّه الفلاسي بأن المرأة الإماراتية تعيش اليوم أزهى عصور التمكين، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، التي لم تدّخر جهداً في دعمها وتمكينها ومدّها بالعلم والمعرفة لتحقيق ذاتها، ويشهد قطاع الطاقة حاجة متنامية لاعتماد حلول مبتكرة تضمن استدامة المستقبل، ولهذا نهدف إلى دعم المواهب المواطنة في مؤسستنا وعلى مستوى الدولة عموماً لحفزهم على تحقيق أهدافهم المهنية من خلال السعي نحو الحصول على التعليم العالي، خصوصاً في الطاقة. وأطلقنا في عام 2018 «برنامج إينوك لمنح الماجستير في الطاقة» بالتعاون مع جامعة هيريوت وات في دبي، الذي يوفر فرصة اكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة للتصدي للتحديات.

تعزيز المساواة

وأضاف: «نسعى في المجموعة لتعزيز المساواة بين الجنسين ليس على الصعيد الداخلي فحسب بل في القطاع بالكامل. ولا شك بوجود بعض التباينات بين الجنسين في قطاع النفط والغاز على صعيد العالم، إلا أننا في مجموعة إينوك نسعى جاهدين لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في قطاع الطاقة من خلال المواظبة على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن. وتضم تلك المبادرات تشكيل اللجنة النسائية في إينوك التي تهدف إلى التصدي للمعوقات التي تمنع النساء من الوصول إلى مكانتهن في المهن التي يخترنها ومواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز تنميتها للمساهمة في بيئة العمل، وتعزيز تمثيلها في أدوار القيادة وصنع القرار، وتحقيق التواصل الفعّال في مؤتمرات ومنتديات الطاقة محلياً ودولياً». كما أطلقت المجموعة «جائزة المرأة في الطاقة» لتكريم إنجازات النساء المبدعات في قطاع الطاقة بالدولة.

مكاسب متعددة

وقال الفلاسي: «أود أن انتهز الفرصة اليوم لأثني على جهود المرأة وخصوصاً الإماراتيات، القادرات على تحمل المسؤولية وعلى رفع اسم دولتنا الحبيبة عالمياً. فقد بات نموذج المرأة الإماراتية اليوم مثالاً يحتذى به، لذلك نحرص على دعم النساء الإماراتيات في شتى ميادين الأعمال تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وفي ضوء دعمها». ولفت إلى أن المرأة الإماراتية حققت مكاسب عدة. فعلى الصعيد السياسي، بلغ عدد النساء في حكومة الإمارات 9 نساء بنسبة 27 % من مجموع الوزراء، وكانت الإمارات أول دولة تعيّن أصغر وزيرة بعمر 22 عاماً، إضافة إلى سبع سيدات يعملن كسفيرات وتشغل أخريات منصب القنصل في دول عدة.

قيم ومبادئ

أكد سيف حميد الفلاسي أن إينوك تلتزم دائماً بقيم ومبادئ القيادة الرشيدة للدولة، والتي تشدد باستمرار على أهمية تفعيل دور المرأة في شتى مجالات الحياة. وأصبحت المرأة الإماراتية في المرحلة الراهنة تتبوأ مواقع ريادية في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية، مشيراً إلى أن تطوير الموارد البشرية، التي تعدّ الكوادر النسائية أحد أهم مرتكزاتها، يعتبر من المحاور الرئيسية لرؤية الإمارات 2021. وتحرص إينوك دائماً على إطلاق برامج التدريب والتطوير المهني بالتزامن مع إبرام الشراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات التعليمية.

واختارت إينوك ثلاث موظفات إماراتيات للانضمام إلى برنامج التدريب الأكاديمي الصيفي الذي تنظمه «كلية آل مكتوم للتعليم العالي»، وذلك بموجب مذكرة تفاهم على مدار ثلاث سنوات وقّعها الطرفان، ويقدّم البرنامج التدريبي خبرات عملية مباشرة تتيح للمشاركات فرصة الانخراط في برنامج تبادل ثقافي مميز يساعدهن على الارتقاء بوعيهن العالمي نحو آفاق جديدة بأسلوب أكثر عمقاً وانفتاحاً.

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