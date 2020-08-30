مرام عبيد: بصمات واضحة في ريادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت مرام عبيد، مدير إدارة المبيعات في شركة «بروفيس» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، أن المرأة الإماراتية تمكنت وبفضل الدعم وتمكين القيادة الرشيدة لها من تسجيل بصمات واضحة في مسيرة التميز والريادة التي تشهدها الإمارات وفي جميع المجالات، وأن تحقق الكثير من الإنجازات التي أصبحت محط إعجاب واهتمام الكثير من الدول، كما أنها أصبحت ملهمة للكثير من النساء حول العالم. وقالت : «المرأة أصبحت تمتلك كل القدرات والإمكانات التي تؤهلها لمواصلة العطاء والعمل للمساهمة الفاعلة في تحقيق الإمارات لرؤيتها المئوية».



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