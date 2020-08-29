محمد بن راشد: أولوياتنا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على خطط وزارة الطاقة والبنية التحتية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. مشيراً سموه إلى أن أولوياتنا هي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و وترسيخ تفوق الإمارات اللوجستي العالمي و الأهم تطوير برامج إسكان المواطنين بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"اطلعت على خطط وزارة الطاقة والبنية التحتية بحضور أخي الشيخ منصور... أولوياتنا هي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وترسيخ تفوق الإمارات اللوجستي العالمي وخاصة في قطاع النقل.. والثالث وهو الأهم تطوير برامج إسكان المواطنين بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة ."

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