محمد بن خليفة: المرأة الإماراتية رمز سعادة الوطن

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية مصدر بناء الأمة ونبع الحياة وجانبه المضيء، وهي رمز سعادة الوطن وأمنع حصونه.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن"، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية كل عام هو تقدير لمكانتها وإقرار بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وأساسه، ووجودها مؤثر في كافة الإنجازات التي حققتها دولة الامارات.

مشيرا سموه إلى أن المرأة عملت بجد واجتهاد في مختلف المجالات للحفاظ على الوطن وأهله بما يؤكد قدرتها على تحمل المسؤوليات ويعكس أهمية دورها في بناء المجتمع والمحافظة عليه.

وهنأ سموه "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مثمناً دور سموها في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة أولت المرأة عناية خاصة، وهيأت لها كل أسباب النجاح، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، مؤكدا أن المرأة الإماراتية باتت في ظل برامج التمكين السياسي تتبوأ أرفع المناصب القيادية في الدولة.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة المقبلة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

مؤكداً أن السياسات والتشريعات المتكاملة في دولتنا أعطت المرأة كل حقوقها، ومكّنتها في كل المجالات، بما أسهم في تعزيز دورها لتكون أحد أركان المكانة المتميزة التي بلغتها دولتنا عالمياً.

وتحدّث سموه عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الكبير تجاه تمكين المرأة، مؤكداً أنه "رحمه الله" كان نصير المرأة وداعماً رئيساً لها، ولم تغِب عن عينيه أهمية دورها في خدمة المجتمع، واضطلاعها بدور كبير وفاعل في بناء ورفعة الدولة.

وختم سموه كلمته بالقول: "كل الفخر والشكر والعرفان للمرأة الإماراتية الأم والزوجة والاخت والابنة التي أثبتت أنها القدوة، ومصدر الإلهام.. هنيئا للإمارات وشعبها بك أيتها الإماراتية وكلنا أمل بأن تحققي في كل مكان الإنجاز فوق الإنجاز".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز