محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة شينزو آبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة الصديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.. كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة."



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