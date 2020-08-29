«صحة دبي» تزود مستشفى راشد بأحدث أجهزة الإنعاش

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت هيئة الصحة بدبي عن اقتناء مستشفى راشد لـ«جهاز تحسين جودة الإنعاش»، وهو الأحدث عالمياً في مجال الإنعاش القلبي والرئوي، لتكون الهيئة من بين المؤسسات الثلاث الأولى في استخدام هذا الجهاز المتقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مؤسسة صحية حكومية على مستوى الدولة.

ويعد الجهاز من التقنيات المبتكرة نحو الأتمتة والابتكار في التدريب الطبي الذكي، كونه يقدم حالات واقعية للمرضى من خلال محاكاة إلكترونية وذكية، بهدف إنقاذ المزيد من أرواح المعرضين لأزمات قلبية ورئوية خطرة، فيما يمكن الهيئة من التحول الذكي في برامج الإنعاش القلبي.

ويسهم الجهاز في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتجديد مهارات الإنعاش القلبي الرئوي لديهم في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، ما يساعد على تقديم إنعاش عالي الجودة، ويحقق نتائج أفضل للمرضى.

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