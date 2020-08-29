المنتدى الاقتصادي العالمي: مكانة رائدة للإمارات إقليمياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والمنتدى في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياته لاسيما الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول خاصة على صعيد تبني الفحوصات المتقدمة لاكتشاف المصابين بالفيروس وأكدا أيضاً على أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية دور المنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة هامة لتأسيس الشراكات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي مشيراً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع المنتدى. من جانبه أشاد بورجيه برندي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي مثمناً الشراكة التي تجمع بين الجانبين.

كما أشاد بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوجه سموه بالشكر إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مؤكداً دور المنتدى وإسهاماته في التنمية المستدامة للمجتمعات.

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