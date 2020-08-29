«قانونية دبي»: «المرأة عطاء وطني ممتد»

المصدر: (دبي - البيان)

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بحضور الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، محاضرة عن بُعد، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قدمتها الدكتورة منى البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أستاذ جودة الحياة بجامعة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت المحاضرة كلمة للدكتور لؤي محمد بالهول، أكد فيها ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير في تمكين المرأة الإماراتية، بوصفها شريكةً في كل ميادين العطاء، إسهاماً منها في مسيرة البناء والتنمية، وتلبيةً لنداء واجبها الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن عطاءات المرأة المواطنة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

وأعرب د. بالهول في سياق كلمته عن خالص تهنئته إلى كل إماراتية بشكل عام، وإلى كل زميلات العمل بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشكل خاص، لما يقدمن من عطاء، وما يشاركن به من إنجاز في العمل ولاءً ووفاءً لدورهن. من جانبها أكدت د. منى البحر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها استراتيجية واضحة لتمكين المرأة، تقوم على مفهوم التشاركية في بناء الوطن، والنهوض بدور متكامل يراعي التوازن بين العمل والأسرة في أداء الدور المجتمعي، ويعي أن بناء الأسرة هو قمة العطاء الوطني، وهي رؤية تنموية تستند إلى دور المرأة في تمكين المجتمع.

وتطرقت د. البحر في محاضرتها إلى دور المرأة في جودة الحياة الاجتماعية، من خلال الوعي بالمقومات الأساسية التي توفر للمجتمع حياة مستقرة في ظل المتغيرات والتحولات الثقافية المتلاحقة، ومن خلال القدرة على إحداث التناغم النفسي مع ما قد تحدثه تلك المتغيرات. واختتمت د. منى البحر، كلمتها بتوجيه الشكر إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على تلك الدعوة التي أتاحت لها الفرصة لأن تشارك موظفيها الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية.

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