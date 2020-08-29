لطيفة بنت محمد: دعم المرأة الإماراتية من أهم أولويات القيادة الرشيدة

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن دعم المرأة الإماراتية من أهم أولويات القيادة الرشيدة.

وجاءت ثمار ذلك يانعة بإنجازها واجتهادها في مختلف المجالات، وعبر مشاركتها في مسيرة بناء الوطن العظيم. وكانت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد نشرت على حساب سموها على «تويتر» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية، تغريدة قالت فيها: «من تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا هذا ودعم المرأة الإماراتية من أولويات قيادتنا الرشيدة.. فبتمكينهم لها بذلت واجتهدت فأنجزت وشاركت في مسيرة بناء وطن عظيم».

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