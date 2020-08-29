رؤية القيادة ودعم الشيخة فاطمة وراء إنجازات المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

وجهت سفيرات الإمارات في الخارج عبر «البيان» أسمى آيات التقدير والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق يوم الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، وإلى قيادة الدولة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين أن سموها كانت وما زالت الداعم الرئيس لكل إنجازات المرأة الإماراتية في شتى المجالات.

ولفتت السفيرات إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية خلال العقود الخمسة الماضية من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات يشير إلى أن المرأة الإماراتية ساهمت بصورة رئيسة في المسيرة الحضارية للدولة، وخاصة مع انخراطها في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والصحية والسياسية والعسكرية والقانونية والتشريعية وغيرها.

مؤشرات

وقالت حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إن نصيب المرأة الإماراتية العاملة في الوظائف القيادية قد بلغ 46%، والتعليم 69%، والصحة 72%، الوظائف الإدارية 30%، والسلك الدبلوماسي 34% والقطاع المصرفي 37.5%، وبحسب المؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات 2020.

فقد حققت دولة الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ30 الأعلى أداءً على المؤشر.

وتوجهت السفيرة العلماء بخالص التحيات والاحترام إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» ومصدر الاعتزاز والفخر والقدوة الحسنة، وقالت: «إن دور «أم الإمارات» الرائد ورؤيتها الثاقبة في دعم المرأة الإماراتية وتحفيز دورها في المجتمع وإطلاق المبادرات في كافة المجالات لتمكينها وتطويرها، يفرض على كل سيدة إماراتية أن تلتزم دورها وأن تسعى إلى اعتماد هذا النهج».

وأضافت: «إن الإنجازات التي تحققت للمرأة خلال العقود الخمسة الماضية، جاءت امتداداً وتنفيذاً للرؤية الثاقبة لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال وضع آليات وخطط وتأسيس مؤسسات نسائية تسعى إلى خلق بيئة تشريعية داعمة للمرأة، بدءاً من الدستور إلى سلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية التي تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتحفظ حقوق المرأة وتوفر الحماية القانونية لها، لتصبح شريكاً فاعلاً ومكوناً أساسياً في بناء الوطن وتطوره، وقد أسعدني مؤخراً صدور قرار برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%».

وقالت «أرى أن المرأة الإماراتية تتمتع بحظوظ إضافية وفرص أكبر من غيرها للنجاح بفضل الدعم اللامتناهي الذي تقدّمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إضافة إلى الاستقرار الذي تنعم به الدولة على كافة الأصعدة، ما يجعلها أرضاً خصبة وغنية بالفرص والنجاحات التي تحفّز الأفراد وخاصة المرأة الإماراتية وتزيد من فرص ابتكارها ونجاحها».

ودعت كل فتاة إماراتية إلى أن تضع التعليم ضمن أولوياتها لأنه أساس النجاح والتميز وأن تثابر في عملها، وتنخرط في كافة المجالات لخدمة وطنها ورفع اسمه عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.

مناسبة

وقالت حنان العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، إن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة متميزة أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في الـ28 من أغسطس من كل عام للاحتفال بدور وإنجازات المرأة الإماراتية في بناء الأجيال والوطن، كما وجهت سموها إلى أن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام (التخطيط للخمسين:

المرأة سند للوطن)، وتعمل المرأة الإماراتية كل يوم على جعل مجتمع الإمارات أكثر فخراً من خلال مساهمتها الفعالة في تنمية ونجاح الوطن ودعم مسيرة الدولة في الداخل والخارج وإثبات قدرتها على القيادة للعالم.

وأضافت: «وأنا كامرأة شرف كبير لي أن أترأس بعثة الدولة في الخارج وأمثل دولة تؤمن بالدور المهم الذي تجسده المرأة في المجتمع وأمثل قيادة تعمل بلا كلل من أجل ازدهار ورفاهية شعبها». من جانبها قالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا:

حظيت المرأة الإماراتية بدعم من قيادتها الرشيدة وإيمان ودعم لامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك واستطاعت أن تتقلد مناصب في المجالات المختلفة وأثبتت كفاءة عالية وكانت هذه بداية لآفاق أكبر من المشاركة الفاعلة فقد رأينا «بنت الإمارات» تقود فريق (مسبار الأمل) وتتصدى جنباً إلى جنب مع الرجل الإماراتي لمواجهة جانحة كورونا المستجد.

إضافة إلى التزامها كربة بيت وأم تصنع الأجيال وهذا يبشر بمستقبل واعد إن شاء الله وبتكاتف الجهود لبناء نهضة تشهدها الإمارات الآن وفي المستقبل. وأضافت: «هنيئاً للمرأة الإماراتية وإلى مزيد من العطاء والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وكل امرأة إماراتية بخير في يوم عيدها».

ريادة

وتقدمت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك بالتهنئة الخالصة لأم الإمارات الغالية، رائدة العمل النسائي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، التي كرمتنا بتخصيص هذا اليوم الوطني للتأكيد على حق المرأة الإماراتية بالفخر لإنجازاتها المتميزة، والمحققة في وقت قياسي بفضل سياسة حكيمة بُنيت منذ عهد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دعمها وتمكينها وتسليحها بالعلم لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية وركيزة من ركائزها.

وأضافت: «لقد استمرت القيادة الرشيدة بدبلوماسيتها النشطة المبنية على قيم ذلك الإرث النبيل في تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص لتعزيز مشاركتها السياسية المحلية والخارجية حتى خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد ـ 19» التي شهدت لأم الإمارات الغالية بالأيادي البيضاء الممتدة بالخير للعالم كله، وتسجّل لنساء الإمارات تفوقهن في مواجهة الأزمة بمواجهتها والتأقلم معها واستمرار العمل والإنتاج والتميز رغم صعوبة الظروف».

وقالت نورة جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا «مع احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية، يملؤني الفخر وأنا أرى المرأة الإماراتية تراكم مكاسبها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، تمكين المرأة في الإمارات وتقليدها في أعلى المناصب جعلها شريكة في بناء الحاضر والمستقبل.

حيث استطاعت القيادة الحكيمة أن توظف طاقة النساء في مجتمع الإمارات لإيمانها بأن الدول المتحضرة تقوم على مبادئ التوازن بين الجنسين، وعلى ترسيخ الأمان الأسري والنفسي للفرد».

سند الوطن

قالت السفيرة نورة جمعة: نستعد للخمسين بأن نتذكر صبر أمهاتنا في بداية قيام الاتحاد وما قبله، ونكون سنداً للوطن بوقوفنا مع إخوتنا الرجال في تحقيق كل الأماني والتطلعات لشعبنا الكريم، وعلى نهج الآباء المؤسسين، ورؤية حكومتنا الرشيدة نواصل العمل لإرساء قيم المحبة والتعايش والسلام بين الجميع.

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