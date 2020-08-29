«الخارجية» تناقش مقومات نجاح المرأة الإماراتية الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي- وام

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، جلسة حوارية افتراضية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

شاركت في الحلقة - التي تم بثها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة - كل من الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وحفصة عبدلله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا، وأدارت الجلسة أميرة عبيد الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. وتناولت الجلسة عدداً من المحاور منها مقومات المرأة الإماراتية الدبلوماسية، ومختلف التحديات التي تواجه الدبلوماسيات الإماراتيات خلال عملهن في السلك الدبلوماسي من الناحية العملية والاجتماعية والشخصية وكيفية التغلب على هذه التحديات.

وأكدت السفيرتان أن أهم مقومات نجاح المرأة الإماراتية الدبلوماسية في الخارج هو دعم القيادة الرشيدة لتمكين المرأة منذ بداية الاتحاد، ووضوح الرؤية لدى القيادة والحكومة الرشيدة لتعزيز مشاركة المرأة في كلّ القطاعات.

وذكرتا عدداً من أهم مقومات المرأة الدبلوماسية وهي التسلح بالعلم والمعرفة وتطوير دائرة المعارف بشكل مستمر والقدرة على التواصل وإيصال المعنى للآخرين، فضلاً عن تحليل ودراسة الأوضاع والمفاوضة والإيجابية والصرامة عند الحاجة، والقدرة على المنافسة والشجاعة في اتخاذ القرارات.

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