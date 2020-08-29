5688 مشاركاً في المنصة المجتمعية الصيفية

المصدر: دبي - البيان

حققت المنصة المجتمعية الصيفية التي نظمت فعالياتها وزارة تنمية المجتمع منذ مطلع يوليو الماضي حتى نهاية أغسطس الجاري تفاعلاً لافتاً ومشاركات متميزة من مختلف الفئات المستهدفة من الأسرة بجميع أفرادها الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتضمنت عشرات المبادرات والفعاليات الافتراضية «عن بعد» وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة.

وأتاحت المنصة التي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع الماضي 63 برنامجاً تفاعلياً «عن بعد» مختصة بتنمية مهارات ومواهب مختلف الفئات العمرية 36 ومنها تم تنفيذها بخاصية البث المباشر و27 مسجلة وتتمحور حول سلة من المشاريع المبتكرة والتي يمكن من خلالها الاستفادة من أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية حيث بلغ عدد المشاركين في الأسابيع الستة 5688 مشاركاً من مختلف إمارات ومناطق الدولة.

ووصل عدد المشاركين في المحور الزراعي إلى 720 شخصاً وفي المحور الصناعي 450 مشاركاً وفي المحور المجتمعي 771 مشاركاً وفي المحور الرياضي 1248 مشاركاً وفي محور إعادة التدوير 1024 وفي محور تحدي الخمسين 1475 مشاركاً.

وجاءت المنصة المجتمعية الصيفية تحت مظلة الشراكة مع «الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 2020» وبمشاركة مجموعة من الهيئات الاتحادية والحكومية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك انسجاماً مع متطلبات الوضع الراهن والظروف الاستثنائية التي فرضت التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المشاركين.

وحرصت الوزارة على توفير المنصة بأسلوب تشاركي «عن بعد» ما فتح المجال لمضاعفة أعداد المشاركين في فعالياتها المتنوعة من دون اقتصارها على مناطق وإمارات محددة وبالتالي استيعاب أعداد أكبر من المشاركين في ظل عدم التقيد بالموقع الجغرافي لعقد مثل هذه البرامج.

تفاعل واسع

وقال سعيد الخاطري مدير مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة إن ما حققته المنصة المجتمعية الصيفية من مشاركة وتفاعل واسع من مختلف فئات المجتمع يعكس حاجة أفراد المجتمع للبرامج التنموية المعرفية المتنوعة ولا سيما في هذه الفترة ما يؤهلهم لاكتساب مهارات وخبرات معرفية من ذوي الاختصاص.. مشيراً إلى أن الفعاليات والورش لقيت حضوراً كبيراً من الفئات العمرية من 4 سنوات حتى 60 سنة.

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