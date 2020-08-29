اختتام المرحلة الأولى من الجولات الافتراضية للتعريف بسياسة العمل التطوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المرحلة الأولى من الجولات الافتراضية التي استهدفت كافة الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي بهدف التعريف بسياسة العمل التطوعي.

وتضمنت الجولات الافتراضية التي تم تنظيمها عن بعد لكل جهة، استعراض أبرز أهداف السياسة التي تسعى الدائرة من خلالها إلى إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة عبر نشر الوعي وزيادة المشاركة في العمل التطوعي ووضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.

وأوضحت الجولات الافتراضية للمشاركين أنواع ومجالات التطوع التي تم تصنيفها إلى 9 مجالات مختلفة، إلى جانب التعريف بأنواع التصاريح الثلاثة التي تقدم لكل من المتطوع والذي يتم إصداره للأفراد الراغبين بالتطوع، والفريق التطوعي والذي يتم إصداره لمجموعة تتألف من 5 أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي.

استبيان

وأشارت نتائج استبيان رضا المشاركين في الجولات الافتراضية للمرحلة الأولى أن 84% أبدوا رغبتهم بالتقديم للحصول على التصريح لمزاولة العمل التطوعي في الإمارة، وأكد 94% من الحضور أن الجولة أجابت عن كافة تساؤلاتهم حول سياسة العمل التطوعي.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة: «تمثل الجولات الافتراضية بوابة لوصول الراغبين في دخول المجال التطوعي، وفهم سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي بشكل أكثر، مما يساهم في تعزيز منظومة التطوع واستقطاب الكوادر المتميزة من مختلف شرائح المجتمع».

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