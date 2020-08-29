مركز شرطة القصيص يكرم آسيوياً لأمانته

المصدر: (دبي - البيان)

كرم العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص بدبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، بحضور الرائد ناصر عبدالعزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، كرم راميش ماني (آسيوي)، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 14 ألف درهم عثر عليه في منطقة اختصاص المركز.

وقدم العميد يوسف العديدي، خلال التكريم، شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لراميش ماني، وذلك لأمانته وحرصه على رد الأمانات لأصحابها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور.

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