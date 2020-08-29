المري يطلع على المشاريع الابتكارية لمنتسبي دبلوم «الابتكار والمواهب»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة، على مشاريع منتسبي دبلوم «الابتكار والمواهب» ومستوى الإنجاز فيها، ومدى تطابقها مع توجهات وتطلعات القيادة في تقديم خدمات رائدة ومتميزة، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العقيد الدكتور منصور القرقاوي، والعقيد الدكتور أحمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من الضباط ومنتسبي الدبلوم.

ووجه المري بتقديم الدعم الكامل لهذه المشاريع، وتجربتها وتقييمها لقياس مدى نجاحها، مؤكدا لمنتسبي الدبلوم والقائمين عليه على أهمية أن تقوم هذه المشاريع بخدمة المجتمع بشكل مباشر، لتسهل على الجمهور الحصول على الخدمات الأمنية بشكل مريح وآمن، متوجهاً بالشكر لجميع المشاركين على المشاريع المقدمة والأفكار التي تقدموا بها، ومنوهاً إلى أن جميع قنوات التواصل في القيادة العامة لشرطة دبي مفتوحة لكافة الموظفين لتلقي أفكارهم ومشاريعهم التي تدعم منظومة العمل، لتبنيها ودعمها.

إنجاز

واستمع الفريق المري إلى المقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، الذي قدم عرضاً يوضح مستوى الإنجاز في الدبلوم، الذي أطلقه مجلس الابتكار في شرطة دبي مؤخراً، بهدف دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي، والتعرف على مفاهيم الابتكار المؤسسي والتوجهات الحكومية الحديثة، وأسس إدارة المواهب، والأنظمة والسياسات المتعلقة بالابتكار الشرطي.

تأهيل

أكد المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري أن الدبلوم سيساهم في تأهيل المزيد من المنتسبين في المجالات العملية والنظرية، وتمكينهم من عمليات الدراسة والتحليل المرتبطة بالابتكار بهدف تعزيز قدرات مختلف الوحدات التنظيمية في شرطة دبي، إلى جانب استشراف المستقبل باستخدام أدوات الابتكار.

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