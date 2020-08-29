إطلاق مبادرة لتمكين رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت جمعية البيت متوحد بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر مبادرة «تمكين رائدات الأعمال»، بهدف المساهمة في زيادة عددهن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهن من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وستقوم لجنة تتألف من ممثلين عن الجهات الثلاث باختيار المواطنات اللواتي سيستفدن من البرنامج التدريبي بناءً على معايير محددة تعنى بالمبادرة التي تستهدف في المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي 25 مواطنة من المواطنات اللاتي يمتلكن أفكاراً لمشاريع تجارية واعدة.

وتتضمن المبادرة توفير الإرشاد والتوجيه في مجال ريادة وتطوير الأعمال، إضافة إلى التدريب في مختلف التخصصات مثل إدارة المشاريع والشؤون المالية وحسابات التكاليف وغيرها، والتي تستمر نحو 6 أشهر، وعند الانتهاء من ورش العمل التدريبية، سيتم تقييم مشاريع رائدات الأعمال من قبل لجنة مكونة من ممثلين من شركاء المبادرة.

البرنامج التجريبي

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «يعد البرنامج التجريبي إضافة مهمة إلى أنشطة الجمعية ومبادراتها، وتم تطوير هذه المبادرة بهدف تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب في مجال ريادة الأعمال للمرأة في أبوظبي، وأتمنى أن تشمل المبادرة جميع إمارات الدولة».

ريادة الأعمال

وأشادت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالمبادرة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعزز الجهود التي يبذلها صندوق خليفة في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام وتمكين المرأة بشكل خاص، وتوفير منصة مبتكرة لرائدات الأعمال الطموحات لتحسين مهاراتهن التجارية.

وقال راشد عتيق الهاملي، المدير العام لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر: «تهدف المبادرة إلى استكمال دور المؤسسة في تمكين الأسرة وبشكل خاص الأم، وعكس الدعم والرعاية التي حرصت عليها توجيهات القيادة الرشيدة من خلال ضمان تزويد رائدات الأعمال بمنصة تمكنهن من تعزيز قدراتهن».

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