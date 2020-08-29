أحمد المشرخ: قيادة الإمارات حولتها إلى نموذج يحتذى بتمكين المرأة

المصدر: (الشارقة-البيان)

أشاد أحمد جمعة المشرخ، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في شركة الشارقة لإدارة الأصول، بالجهود التي تبذلها الإمارات، في سبيل تمكين المرأة الإماراتية.

وأضاف أن القيادة الرشيدة واصلت مسيرة تمكين المرأة، حتى أضحت الإمارات نموذجاً يحتذى في المجال، وبات لدينا كفاءات نسائية في مجال التعليم والصحة والثقافة، تشارك في العمل الوطني على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن 44% من موظفات شركة الشارقة لإدارة الأصول مواطنات، و48% منهن يتبوأن مناصب إدارية مرموقة في مختلف القطاعات، وأكد على أن ابنة الإمارات، تمكنت خلال العقود الماضية، أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة، والمناصب المتنوعة التي تتقلدها، أنها أهل للمسؤولية.

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