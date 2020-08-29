زينب محمد: المرأة أثبتت جدارة استثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

قالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في «وصل للعقارات»: إن المرأة الإماراتية تكتسب المزيد من التقدير على الساحة الدولية، ليس فقط اعترافاً بإنجازاتها التي تعددت بتنوع القطاعات والميادين التي دخلتها وأثبتت جدارة استثنائية لتميز إنجازاتها، وإنما للمكانة اللائقة التي استحوذت عليها في نظر قيادتنا الرشيدة، وما تبديه من تشجيع لها لترسيخ دورها في نهضة الوطن وازدهاره.

وأضافت أن كل امرأة إماراتية تفخر وتعتز بمبادرات القيادة الرشيدة الداعمة لها والمحتفية بإنجازاتها، والمؤكدة على دورها الحيوي وتأثيرها المباشر في كل قطاعات الحياة، مشيرة إلى أن شعار يوم المرأة بحد ذاته يمثل نداءً إلى كل نساء الوطن لمواصلة العطاء، والعمل بكل إخلاص لترجمته على أرض الواقع، في وقت تسطر فيه دولتنا الحبيبة نقلات نوعية في ميادين مبتكرة، مثل الفضاء والطاقة النووية، ما يحتم علينا جميعاً مواكبة هذه التطورات.

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