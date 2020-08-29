بنات زايد يعززن حضورهن في الأسهم بـ 25 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كثّفت أسواق المال في الدولة تعاونها على مدى السنوات الماضية مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بشؤون تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، بهدف زيادة مشاركتها في تحقيق الأهداف الطموحة للأسواق، وأيضاً تعزيز حضورها الاستثماري في سوق الأسهم.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، يصل عدد المستثمرات الإماراتيات في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية لنحو 372 ألف مستثمرة، وتقدر القيمة السوقية للأسهم المملوكة لتلك المستثمرات بنحو 25.06 مليار درهم بعدد أسهم يصل إلى 6.5 مليارات سهم.

وتسعى الأسواق المالية بالدولة لتعزيز حضور المرأة في القطاع بوجه عام ومجالس إدارة الشركات المدرجة بوجه خاص، في ظل المساعي لزيادة نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، خصوصاً وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ويعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية.

حضور كبير

وقالت مريم فكري الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي، التابعة لشركة سوق دبي المالي، إن للمرأة حضوراً كبيراً في السوق منذ تأسيسه سواء ضمن فريق العمل أو ضمن قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين.

وأضافت فكري لـ «البيان»، أن الحضور القوي للمرأة في سوق دبي هو بطبيعة الحال انعكاس لما تملكه المرأة الإماراتية من تاريخ حافل بالنجاحات بفضل رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة منذ تأسيس الدولة، حيث قدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في هذا المجال، وسبقت نظيرتها في بقية الدول العربية سواء على صعيد التعليم أو العمل العام، أو إدارة الشركات أو تولي المناصب العليا.

وذكرت مريم أن سوق دبي المالي يقوم في إطار استراتيجيته للاستدامة 2025 بالعديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع أسواق المال والشركات المدرجة.

حيث أطلق السوق على سبيل المثال منصة «إي بورد» الإلكترونية وهي حلقة وصل بين الشركات المدرجة والكوادر الوطنية الراغبة في الترشيح لمجالس إدارات تلك الشركات، كما تم إنشاء المجلس النسائي في السوق الذي يعد الأول من نوعه في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط.

حضور متميز

ويتمتع سوق دبي المالي بحضور متميز للمستثمرات المواطنات، حيث يبلغ إجمالي ما يملكنه من الأسهم في السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 6.6 مليارات درهم، كما يصل إجمالي عدد الأسهم في حيازتهن إلى 3.25 مليارات سهم، فيما يبلغ إجمالي عدد المستثمرات المواطنات اللواتي يملكن أسهماً في السوق 144 ألفاً و428 مستثمرة بما يعادل 6.52% من إجمالي المستثمرين في السوق البالغ عددهم 2 مليون و215 ألفاً و759 مستثمراً.

إبداع وتميز

ومن جانبه، قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يفخر بوجود نماذج نسائية ناجحة وبارزة تمثل القدوة الحسنة للمرأة وتشجيعها على بذل المزيد من العطاء والإبداع والتميز، حيث يواصل الارتقاء بعمله بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز دور المرأة وتحفيزها على المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع الرجل في كل ما من شأنه خدمة دولة الإمارات.

وأضاف أن المرأة تعد عضواً فاعلاً في فريق عمل السوق، حيث تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للسوق والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، ونحرص دوماً على توفير جميع المقومات والسبل وبيئة العمل المحفزة على الابتكار والتميز لجميع موظفينا من الجنسين بما يضمن لهم تقديم أفضل أداء وكفاءة في العمل.

سوق أبوظبي

وتشير أحدث الإحصائيات لسوق أبوظبي إلى تصاعد أعداد المستثمرات من النساء في السوق وأيضاً حجم استثماراتهن، إذ يبلغ عدد المستثمرات في السوق نحو 303.48 آلاف مستثمرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 296.69 ألف مستثمرة في النصف الأول من العام 2019، بينما يصل إجمالي عدد المستثمرات الإماراتيات في السوق لنحو 227.25 ألف مستثمرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 220.99 ألف مستثمرة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وتقدر القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرات من النساء في سوق أبوظبي بـ19.04 مليار درهم بنهاية النصف الأول، منها نحو 18.46 مليار درهم للمستثمرات الإماراتيات، فيما يبلغ عدد الأسهم المملوكة للمستثمرات النساء في السوق بنحو 3.58 مليارات سهم، تشمل 3.25 مليارات سهم للمستثمرات الإماراتيات.

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