«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم ملتقى المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة و صناعة أبوظبي «ملتقى يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند الوطن» وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي إن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة.

وأكدت مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال افتتاح الملتقى أن تاريخ 28 أغسطس أرادت له القيادة الرشيدة أن يكون فارقاً ومختلفاً في تاريخ الوطن يكرس من خلاله إنجازات ابنة الإمارات التي جاوزت في مداها قريناتها في دول كثيرة.

وشملت فعاليات الملتقى جلسة حوارية تناولت ثلاثة محاور الأول بعنوان «برامج ومبادرات حكومة أبوظبي لتعزيز مشاركة ومساهمة المرأة في قطاع الأعمال» وقدمها راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والثاني جلسة بعنوان «الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في قطاع الأعمال بعد المتغيرات الاقتصادية نتيجة كوفيد - 19» وقدمته عزة سليمان - المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحور الثالث «تجارب ناجحة للمرأة في مجال الذكاء الاصطناعي» وقدمته تغريد السعيد، سيدة أعمال وشريك مؤسس لشركة آيت للإبداع التكنولوجي.

شكراً أم الإمارات

تخلل الجلسات عرض تقديمي لفيلم من إعداد المجلس بعنوان «شكراً أم الإمارات» يحكي لمحات عن تقدير جهود الكوادر الطبية النسائية التي ساهمت في خدمة المجتمع خلال فترة أزمة فيروس كوفيد 19.وقام محمد هلال المهيري، ومريم محمد الرميثي، بتكريم خط الدفاع الأول من النساء الإماراتيات في الكادر الطبي بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية.

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