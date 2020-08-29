شمسة صالح: الإماراتية نموذج في الانتماء ومواجهة التحديات

المصدر: (دبي- ميرفت عبد الحميد)

أكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن الجهود العظيمة التي قامت بها المرأة الإماراتية وصور العطاء التي قدمتها في جميع القطاعات التي شكلت خط الدفاع الأول خلال أزمة كوفيد – 19، عكست الكثير من القيم التي تعبر عن حبها وولائها لبلدها وتحملها المسؤولية في الشدة والرخاء، وأكدت بهذه الجهود المشرّفة أنها نموذج يحتذى في الانتماء ومواجهة التحديات من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن ودفع مسيرة تقدمه نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقالت صالح لـ«البيان» إن الجهود التي بذلتها المرأة الإماراتية في مواجهة فيروس كورونا المستجد نبعت من مسؤولية ذاتية تجاه مجتمع الإمارات بالحفاظ عليه صحياً معافى، وإيماناً بأهمية دورها كركيزة أساسية في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالدولة تحقيقاً للأهداف التي تتضمنها استراتيجية العمل الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة على كل المستويات. وأشادت صالح بالمبادرات التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تقدير وتسليط الضوء على جهود المرأة في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا.

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