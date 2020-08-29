«نسائية دبي»: نستذكر أدوار الإماراتية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي المشرف العام على مركز النهضة للاستشارات والتدريب أن الـ28 من أغسطس من كل عام يمثل يوماً مهماً للمرأة الإماراتية تحتفي فيه الدولة بأدوارها وإسهاماتها في نهضة الوطن.

وقالت النابودة في تصريح لها في يوم المرأة الإماراتية: «ونحن في غمرة احتفالاتنا بهذه المناسبة نستذكر جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما اللذين أرسيا قواعد وأسس التمكين للمرأة في إماراتنا الحبيبة».

ونوهت في هذا الشأن إلى الدعم المتواصل للمرأة من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضافت: «من خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية نحيي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأدوارها الداعمة للمرأة الإماراتية في المجالات كافة».. مشيرة في الوقت نفسه إلى دعم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للمرأة الإماراتية وجهودها في ساحات العمل الإنساني والخيري والاجتماعي خدمة للمرأة والطفولة والأمومة.

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