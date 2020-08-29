سلطان النعيمي: الإماراتية جديرة بحمل راية النجاح

المصدر: (عجمان - البيان)

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن المرأة الإماراتية ارتقت بفضل القيادة الرشيدة إلى مكانة ذات شأن ورفعة بإنجازاتها التي حققتها في شتى مجالات العمل الوطني.

وقال - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية - إن إنجازات المرأة الإماراتية تخطت المستوى المحلي والإقليمي ووصلت إلى المستوى العالمي وخطت خطوات واسعة نحو ثقافة الإبداع والابتكار والتميز وأكدت أنها تستحق الدعم والتمكين والتقدير. وأعرب قائد عام شرطة عجمان عن ثقته الكاملة بأن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً كما عهدناها رمزاً للإبداع والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة الإيجابية.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لقيادتنا الرشيدة على إبراز وتعزيز ودعم مسيرة المرأة الإماراتية المخلصة. كما قدم الشكر للمرأة الإماراتية الطموحة التي أثبتت لوطنها أنها مصدر للإلهام والابتكار وأنها جديرة بحمل الراية في مسيرة نجاح الدولة وتقدمها.

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